3449: Harley Davidson im Snow Race

Die siebte Ausgabe des “Race & Snow” Hillclimbing fand vom 15. bis 17. März im Ridnauntal in Südtirol / Italien statt. Rund 10.000 Besucher kamen zu diesem Motorradspektakel der etwas anderen Art. Eine neue Höchstteilnehmerzahl von 240 für diese außergewöhnliche Art des Motorradrennens, bei der die Biker mit ihrem Fahrrad einen 250 Meter langen Schneebedeckten Steilhang erklimmen mussten.

Both comments and pings are currently closed.