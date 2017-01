3203: Ischgl: Erst Neuschnee dann Sonne

Video: #Schneelage #Tirol #Reisewetter: Rund um Ischgl und im Paznauntal wird es in dieser Woche einige Niederschläge geben. Im Tal leider als Regen und Schneeregen, am Berg gibt es jedoch Neuschnee.

Both comments and pings are currently closed.