3246: Ischgl: Schnee zum Frühlingsanfang

Video: #Schneelage #Tirol #Reisewetter: Heute ist zwar offizieller Frühlingsanfang aber auf den Skipisten rund um Ischgl im Paznauntal ist davon nichts zu spüren, die Schneelage ist ideal für die Wintersportler.

