3180: Ischgl: Schneereiche Woche

Video: #Schneelage #Tirol #Reisewetter: In dieser Woche gibt es rund um Ischgl und das Paznauntal immer wieder Schneefall. Mal bei milderen, mal bei kälteren Temperaturen. Den Skipisten und Loipen tut der Schnee gut.

Both comments and pings are currently closed.