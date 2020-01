Superstars zum Greifen nahe – das gibt es ab sofort im Skigebiet von Ischgl in Tirol. Unter dem Motto „25 Years – Top of the Mountain Concerts“ modellierten internationale Künstler Pink, Tina Turner oder Bon Jovi aus Schnee

Zahlreiche internationale Musikstars auf einen Streich? Wer glaubt, dass es das nicht gibt, der sollte am Pistenrand der Silvretta Arena gut die Augen aufmachen. Denn beim 27. Schneeskulpturen-Wettbewerb „Formen in Weiß“ haben zehn Künstlerpaare aus vier Ländern vom 13. bis 17. Januar 2020 das Skigebiet von Ischgl in eine eindrucksvolle Open-Air-Galerie aus Schnee und Eis verwandelt.

Getreu dem Motto „25 Years – Top of the Mountain Concerts“ erinnern ab sofort elf bis zu zehn Meter hohe Schneeskulpturen an die legendärsten Ischgl-Konzerte der vergangenen 25 Jahre.