3156: Ischgl: Top Schneelage zu Weihnachten

Video: #Schneelage #Tirol #Reisewetter: Auch an diesem Wochenende gab es Neuschnee im Paznauntal und rund um Ischgl. Jetzt herrscht aber wieder Hochdruckwetter und bringt viel Sonnenschein mit. So muss ein Winterurlaub in Tirol beginnen…

