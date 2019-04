3453: Johannes Oerding wird politisch

Im Oster-Interview auf über 2.300 m Höhe in Ischgl/Tirol wird der Sänger und Songschreiber nachdenklich: “Die nächste Platte wird politischer und gesellschaftskritischer”. Zuvor gab es ein Konzert für 17.000 Skifans auf der legendären Idalp-Bühne mitten im Skigebiet – Johannes Oerding und die Fans waren begeistert. Ischgl | Top of the Mountain Easter Concert | Johannes Oerding | BEITRAG from ProMedia on Vimeo.

Both comments and pings are currently closed.