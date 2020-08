3519: Kampfansage – Der neue Yaris

Der neue Toyota Yaris Hybrid ist in der 4. Generation eine gelungene Kampfansage an alle Kleinwagen mit Hybrid-Antrieb. Der 1,5-Liter-Dreizylindermotor leistet in Kombination mit einem Elektromotor 116 PS, geht gut ab und könnte dabei trotzdem der Sparsamste werden…

Both comments and pings are currently closed.