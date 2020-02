3498: Karneval im Mega-Stau

Das heißeste Stau-Wochenende dieses Winters steht uns bevor, denn für Bayern und Baden Württemberg geht es jetzt endlich in die Faschings- oder auch Frühjahrsferien. Für viele geht es aber auch schon wieder zurück, so dass in allen Richtungen Staugefahr auf den Autobahnen und Fernstraßen droht.

