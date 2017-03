3257: Kilos runter, fit & schön in den Frühling !

Video: #Fit #Abnehmen #Schönheit #Frühling – Bis zur Bikini-Saison dauert es zwar noch, aber die Weltklasse Biathletin Dorothea Wierer hat 3 Übungen für uns die nicht nur fit machen, sondern sicher auch so manches Pfund purzeln lassen.

Both comments and pings are currently closed.