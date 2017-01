3190: Kitzbühel: Hahnenkammrennen lockt Skifans

Video: #Wandern #Tirol #Reisewetter: In der Region rund um Kitzbühel in Tirol liegen im Tal fast ein halber Meter und am Berg sogar über einen Meter Schnee. Optimale Bedingungen also und die Sonne spielt diese Woche auch mit.

Both comments and pings are currently closed.