Wer wollte als Kind nicht Feuerwehrmann, Polizist oder Ärztin werden ? In diesem Film erzählen 7 Kinder was sie an diesen Berufen so außergewöhnlich finden und was dazugehört. Auf diese schöne Idee ist Panasonic für sein Toughbook gekommen… Panasonic gehört seit seiner Gründung 1918 zu den größten Unternehmen der Welt und zielt darauf aus, das Leben der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. Die Produkte sind allgegenwärtig und häufig in Autos, Telefonen und Haushaltsgeräten wiederzufinden und werden somit beruflich als auch privat verwendet.

Im Film “Different is in our DNA” stellt Panasonic eben genau diese Frage den Kindern: Warum sind bestimmte Fachleute so außergewöhnlich für sie – so außergewöhnlich wie das Toughbook. (Quelle: Sponsored Post/Bild: Panasonic)