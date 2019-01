3443: Kulenkampffs Schuhe !

Die SWR Koproduktion “Kulenkampffs Schuhe” ist nominiert für Deutschen Fernsehpreis 2019 – Dokumentarfilm von Regina Schilling aus dem Jahr 2018. Regina Schilling schildert die bundesdeutsche Nachkriegsgeschichte…die Zeit der Wirtschaftswunderjahre – am Beispiel von vier Lebensläufen, die sie abwechselnd weitererzählt. Es handelt sich um die Biografien ihres Vaters, eines Kölner Drogisten (1925–1973), sowie der drei Showmaster: Hans-Joachim Kulenkampff (1921–1998),

Hans Rosenthal (1925–1987)

und Peter Alexander (1926–2011).

