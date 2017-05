3354: Langes Stau-Wochenende !

Video: #Reiseverkehr #Verkehrsinfo – Dieses lange Wochenende wird für die Autofahrer zur Geduldsprobe, denn es zieht viele in den Norden an die Küsten oder in den Süden in die Berge und das mit Stau-Garantie.

Both comments and pings are currently closed.