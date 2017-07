Wir alle sind hin und wieder in irgendeiner Form unterwegs. Ob Sie nun zu Fuß von A nach B gehen, den Bus oder den Zug nehmen, mit dem Auto oder mit dem Rad fahren. All diese Fortbewegungsmittel können schnell… von statten gehen. Man macht sich auf den Weg, ist eine Weile unterwegs und kommt zügig an. Aber hin und wieder muss man auch lange warten, zum Beispiel auf Busse oder Züge und auf den Flug sogar noch länger. Eine geeignete Unterhaltungsform zu finden, um Langeweile zu vermeiden, ist wichtig, wenn Sie oft und lange unterwegs sind. Daher ist es essenziell, dass sie ihren Geist aktiv halten und eine Beschäftigung haben. Zum Glück können Sie dies ganz unkompliziert mit dem Smartphone erreichen.

Ein Handy bietet Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten und stellt sicher, dass Sie immer etwas zu tun haben. Es gibt viele verschiedene Apps, die das nötige Entertainment bieten, wenn Sie unterwegs sind – eReader stellen nur eine von vielen Optionen dar. Im Bus, Zug oder Flugzeug zu lesen, war schon immer ein beliebter Zeitvertreib, aber dank dieser Apps haben Sie jetzt sozusagen immer ein Buch dabei. Sie müssen keinen schweren Roman mehr mitführen, denn den können Sie jetzt ganz bequem auf dem Smartphone speichern. Die Apps bieten Ihnen auch eine große Auswahl, wenn Sie ein Buch zu Ende gelesen haben und nicht auf Anhieb ein neues zur Hand haben. Es gibt verschiedene Apps, aus denen Sie auswählen können, zum Beispiel Cool Reader und Aldiko.

Auch Handkonsolen sind auf Reisen schon immer beliebt gewesen, besonders, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Heutzutage haben wir alle eine Spielkonsole in der Tasche, also können auch Sie problemlos spielen. Es gibt eine große Auswahl an Spielen für moderne Smartphones, daher haben Sie viele Optionen. Sie können ein Strategiespiel wie The Room ausprobieren, um Ihre grauen Zellen zu trainieren oder vielleicht einen großen Gewinn erzielen, indem Sie im Lucky Nugget Casino spielen. Sie können große, klassische Konsolenspiele herunterladen – Grand Theft Auto und Final Fantasy sind nur zwei Möglichkeiten von vielen. Wenn Sie es eher simpel und schnell mögen, dann könnte Super Mario Run oder Balls vs Blocks genau das Richtige für Sie sein. Oder Sie können bei Spielen wie Clash of Clans und Hearthstone gegen andere Spieler antreten, die vielleicht auch gerade unterwegs sind.

Wenn Sie über Ihr Smartphone mit dem Internet verbunden sind, haben Sie noch mehr Optionen für Ihre Reise oder die Wartezeit auf öffentliche Verkehrsmittel – und zwar mit Hilfe von ein paar simplen Apps. Dank diverser Streaming-Anbieter stehen Ihnen viele verschiedene Serien, Filme und Musiktitel zur Verfügung. Netflix und Amazon Video, Spotify und Shazam sorgen für eine große Auswahl an Inhalten, die sie schauen oder hören können, ohne dass Sie sich jemals Sorgen darüber machen müssen, dass Ihnen die Optionen ausgehen.

Wenn Sie Ihr Smartphone zur Hand haben, wird jede Reise oder Pendlerfahrt viel erträglicher. Und die hier aufgelisteten Optionen sind nur eine kleine Auswahl der vielen verschiedenen Möglichkeiten. (Bild