3456: Lenny Kravitz rockt im Schnee !

Der Rockstar von den Bahamas beendete auf über 2.300 Metern Höhe die Skisaison in Ischgl/Tirol vor 18.000 Zuschauern. Übrigens mit 13.00 Uhr sein frühestes Konzert ever, normalerweise steht er da gerade erst auf ! Trotzdem hat es ihm in Österreich gefallen

