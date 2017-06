3380: Mega: Bike-Festival Innsbruck

Video: #Bike #MTB #Tirol – Crankworx, das größte Gravity Mountainbike Festival der Welt, feierte seine Premiere in Innsbruck. Und was für eine: 18.500 begeisterte Zuseher strömten in den Bikepark (Bild: Innsbruck Tourismus)

