3477: Mega Stau zum Ferienende !

Über 600 Baustellen und das Ferienende in Nordrhein Westfalen, dem größten deutschen Bundesland, sowie in den Niederlanden sorgen für Chaos auf Autobahnen und Fernstraßen. Ganz besonders auf der Rückreise vom Mittelmeer, in den Alpen und an den Küsten wird es eng.

