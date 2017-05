3334: Mit Handy zum Profi-Gärtner ?

Video: #Handy #Apps #Garten #Smartphone – Mittels Smartphone und App soll demnächst jeder, auch ohne grünen Daumen, zum Profi-Gärtner werden. Jetzt wird auch noch der Garten smart. Ein zumindest interessantes Hochbeet-Projekt in Wien.

Both comments and pings are currently closed.