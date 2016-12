3154: Mode: Immer neue Schuhe

Video: #Mode #Schuhmode #Schuhe – Farben, Muster, Material… Es ist nicht leicht den Schuhtrend schon 1 Jahr im voraus zu erahnen, aber das ist die Aufgabe der Einkäufer. Wir werfen schon mal einen Blick auf Frühjahr und Sommer 2017

Both comments and pings are currently closed.