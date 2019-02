3445: Monaco: Hübsche Lindsey Vonn gerührt

Promi-Schaulaufen in Monaco, denn da wurden gestern Männer, Frauen und Teams mit dem “Sport-Oscar” für ihre herausragenden sportlichen Leistungen geehrt. Eine von ihnen war die hübsche Skifahrerin Lindsey Vonn die erst vor kurzem ihr Karriereende bekannt gab…

Both comments and pings are currently closed.