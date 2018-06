3421: Neu: City Ticket für Sparfüchse

Werbung. Die Deutsche Bahn macht das Reisen künftig noch einfacher: Ab 1. August ist in allen Spar- und Flexpreistickets das City-Ticket enthalten und das bedeutet: Entspanntes Reisen sozusagen von Tür zu Tür… Mit dem neuen City Ticket der Deutschen Bahn können Fahrgäste kostenlos öffentliche Verkehrsmittel wie S- und U-Bahn, Straßenbahn oder Bus für Fahrten im Stadtgebiet des jeweiligen Start- bzw. Zielbahnhofs nutzen. Damit ermöglicht die DB bei Reisen über 100 Kilo­meter die Nutzung von Fern- und öffentlichem Nahverkehr mit nur einer Fahrkarte.

Both comments and pings are currently closed.