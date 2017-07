3405: Neue Abenteuerberge für Kids

Video: #Reise #Kinderurlaub #Tirol – Ein neuer Piratenweg und die Suche nach dem Geisterschiff in Serfaus, der Hexenweg in Fiss und der Forscherpfad in Ladis sind wieder tolle Abenteuer von Bestseller-Kinderbuch-Autor Thomas Brezina

