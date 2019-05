3460: Neuer Weltmeister aus Deutschland

Skifahren und Golfen in einem Wettbewerb vereint: In Zell am See-Kaprun fand bereits zum 17. Mal die Ski & Golf World Championship statt. 200 Athleten aus 16 Nationen nahmen an diesem einzigartigen Wettbewerb teil und kämpften um den Weltmeistertitel im Skifahren und Golfen.

