3215: Nick Nolte: Geburtstag der Woche

Video: #Kino – Nick Nolte (Hulk, Simpatico) *8. Februar 1941 hier zu sehen in: „Farewell to the King „. Großartiges und aufwendig inszeniertes Kriegsabenteuer. Grosses Hollywood-Kino wird jeden fesseln!

