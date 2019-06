3469: Nico Rosberg: Erfolg mit GreenTech

“Das GREENTECH FESTIVAL ist das globale Zentrum bahnbrechender grüner Technologien- Ein Leuchtturmprojekt in Zeiten des Wandels.” Nico Rosberg ist Co-Founder des GreenTech Festivals Mit einem faszinierenden und vielfältigen Programm lockte das zum ersten Mal in Deutschland veranstaltete GreenTech Festival über 500.000 Besucher an, auch Livestreams weltweit gingen online. Der Kerngedanke hierbei war, Menschen aus aller Welt für grüne Technologien zu begeistern und zu zeigen, dass ein nachhaltiger Lebensstil bereits heute schon ohne Verzicht möglich ist. Innovative grüne, neue Prototypen und Produkte, die unser Leben bereichern und gleichzeitig die Umwelt schützen – eine Idee vom ehemaligen Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg und den beiden Ingenieuren und Unternehmern Marco Voigt und Sven Krüger. Diese fungierte im Oktober 2018 nur als Plan, wurde aber vom 23. bis 25. Mai 2019 in die Tat umgesetzt. Veranstaltungsort war der ehemalige Flughafen Tempelhof in Berlin. (Quelle: Sponsored Post/Bild: DB)

