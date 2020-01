3495: Nico Rosberg is Back on Track

2020 heißt es: Green Tech Festival 2.0 denn das Event geht wieder mit der Deutschen Bahn als Partner in die zweite Runde. Gründungsmitglied Nico Rosberg ist begeistert und erklärt dass dieses gemeinsame Projekt dazu dient, Menschen aus allen Ländern mit einer gemeinsamen Vision von einer besseren, grüneren Zukunft zu vereinen… Vom 19.- 21. Juni 2020 können sich Zuschauer auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof erneut von zukunftsorientierten und nachhaltigen Technologien mitreißen und begeistern lassen. Nicht nur die Deutsche Bahn darf sich über die weiterführende Partnerschaft freuen, sondern auch das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland wurden als Partnerland für 2020 angekündigt. Weiteres Highlight: Eine Intercity-Lokomotive wird als passende Botschafterin dieser Idee sein, denn heute fahren bereits über 90% der DB-Züge klimafreundlich mit 100%-Ökostrom, um Reisende an ihr Ziel zu bringen. “Echter Wandel entsteht aus dem Austausch von Ideen. Das passiert in der Community des Green Tech Festivals, und deshalb führen wir unsere erfolgreiche Partnerschaft mit dem Festival gerne fort.” – Bahn-Vorstandschef Richard Lutz. (Quelle: Sponsored Post/Bild: DB)

