3208: Ötztal: Neuschnee am Berg

Video: #Schneelage #Skigebiete #Tirol – Die Schneelage im Ötztal ist für die Skifans perfekt. Es hat wieder geschneit und es kommt noch mehr der weißen Pracht hinzu, denn auch in der neuen Woche zeigt sich die Sonne leider nur selten…

