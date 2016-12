3163: Ötztal: Super Schneelage !

Video: #Reisewetter #Tirol #Schneelage – Die Schneehöhe im Ötztal ist pefekt. In Hochgurgl liegt fast ein halber Meter und auf den Gletschern im Ötztal sind es schon 1,40 Meter. Das sind ideale Bedingungen für Wintersportler.

Both comments and pings are currently closed.