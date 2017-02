3219: Ötztal: Viel Sonne für Skifans

Video: #Ötztal #Tirol #Reisewetter – Die Schneelage im Ötztal ist für die Skifans perfekt. Auch wenn es noch ein paar wenige Flocken von oben geben kann, das schöne Wetter dominiert, ideal als für die Wintersportler.

Both comments and pings are currently closed.