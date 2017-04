3305: Ostern: Schnee in den Alpen !

Video: #Wetter #Wandern #Tirol #Reisewetter: In den Bergen von Tirol wird es zu Ostern noch einmal Schnee und Frost geben. Für die letzten Skfahrer sicher eine gute Nachricht, aber keine Angst, die Sonne kommt auch.

