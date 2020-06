3512: Riesenrad dreht wieder

Es drehte sich 70 Jahre ohne Unterbrechung und selbst James Bond hat es im „Hauch des Todes“ als Agent 007 nicht zum Stehen gebracht. Erst die Corona Einschränkungen hatten das Wiener Riesenrad im Prater im März gestoppt, jetzt läuft Wiens Wahrzeichen endlich wieder rund.

