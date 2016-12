3159: Samuel L. Jackson: Geburtstag der Woche

Video: #Filmtipp #Geburtstag #SamuelLJackson (“Triple X”, “Django Unchained”) *21. Dezember 1948 hier zu sehen in: „Cleaner – Sein Geschäft ist der Tod“. Samuel L. Jackson spielt einen Tatortreiniger. (Bild: pinguinoK)

