3273: Schlecht für uns: Apothekensterben

Video: #Apotheke #Medikamente – Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes lässt immer mehr Apotheker um ihre Existenz fürchten, schlecht für uns Patienten. Was wenn es irgendwann keine Notdienste mehr gibt ?

