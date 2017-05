3356: Schmetterlinge: Ausgeflattert !

Video: #Schmetterlinge #Naturschutz #Umwelt – In Europa geht das Schmetterlingssterben unaufhaltsam weiter. Auch in Österreich sind über 50 Prozent der Tagfalter vom Aussterben bedroht, unsere Nachbarn kämpfen dagegen an. (Bild: Joydeep)

Both comments and pings are currently closed.