3441: Schneechaos: Die Gefahr steigt

Schneemassen in Deutschland und es schneit immer weiter. Mit dem bloßen Auge sind bedrohliche Schneelasten auf Gebäuden nur schwer zu erkennen. Der Wetterwechsel und Tauwetter in den nächsten Tagen bringen noch mehr Gefahr. Hohe Schneelast kann verheerende Folgen haben. Dachlawinen oder die unsachgemäße Räumung eines Daches können Menschen in Lebensgefahr bringen. Extreme, lang anhaltende Schneefälle können auch die Standsicherheit eines Daches gefährden. Ausführliche und aktuelle Informationen finden Sie unter: www.bbk.bund.de (Quelle und Foto BBK/YouTube)

