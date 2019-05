3455: Servus 500 € Schein

Ciao, Adieu, Tschüss… Heute wurde der 500 € Euro-Schein zum letzten mal von den nationalen Notenbanken in (D und A) ausgegeben, er bleibt immerhin unbegrenzt gültig. Kurios: Auch heute, aber vor 54 Jahren, wurde der 500 Mark-Schein zum ersten mal ausgegeben. Wir weinen beiden hinterher ! (Bilder: European Central Bank/Bundesbank)

Both comments and pings are currently closed.