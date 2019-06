3468: Siebenschläfer: 7 Wochen Hitzesommer ?

Heute ist Siebenschläfer… Bringt er sieben Wochen Hitze ? Nein: Erst mal folgt im Juli Abkühlung und eine Änderung der Großwetterlage in Deutschland, oder besser gesagt Europa. Aber die Statistik ist interessant… Die Bauernregel besagt jedenfalls unter anderem dass das Wetter in der Regel seine Fortsetzung des Siebenschläfertages finden soll: Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt.

Wie’s Wetter am Siebenschläfertag, so der Juli werden mag

Scheint am Siebenschläfer Sonne, gibt es sieben Wochen Wonne. Ob es letztlich so kommt oder ob sich dieser heiße Sommer aufgrund von Änderung der Großwetterlage dreht können die Meteorologen noch nicht exakt vorhersagen, aber statistische Analysen ergaben, dass sie zwar nicht für den Siebenschläfertag selbst, jedoch für die erste Juliwoche in Süddeutschland in 60–70 %, in München sogar in 80 % der Fälle zutrifft, was mit der vom Jetstream abhängigen Großwetterlage zusammenhängt, welche sich üblicherweise Ende Juni bis Anfang Juli für einige Zeit stabilisiert.

Both comments and pings are currently closed.