3216: Ski WM 2017: Erstes Gold für Österreich

Video: #SkiWM #StMoritz #stmoritz_ch – Ski WM 2017 – Damit hatte wohl niemand gerechnet: Nicole Schmidhofer holte gleich zum Auftakt in St. Moritz die erste Goldmedaille im Super-G für Österreich.

