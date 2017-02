3226: Ski-WM 2017: Medaillenregen in St. Moritz

Video: #SkiWM #stmoritz_ch – Einen Medaillenregen feierte man gestern in St. Moritz, allen voran natürlich Beat Feuz, der Heim-Weltmeister sicherte sich Abfahrts-Gold. Bei den Damen holte Ilka Stuhec Gold nach Slowenien.

