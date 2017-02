3222: Ski-WM und Biathlon-WM: Damen-Power !

Video: #BiathlonWM #SkiWM #StMoritz #stmoritz_ch – Die Schweizer Damen haben St. Moritz dominiert und mit einem Doppelsieg in der Super-Kombi perfekt gemacht, auch in Holfilzen gabs Damen-Power.

Both comments and pings are currently closed.