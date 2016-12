3162: Skiwetter: Arlberg in Tirol

Video: #Reisewetter #Tirol #Schneelage – Weiße Weihnachten sind garantiert denn im Dorf in St. Anton am Arlberg liegen 15 und auf den Skipisten am Berg fast 50 cm Schnee. Für Skifahrer sind das natürlich ideale Bedingungen auf den Pisten.

