3470: Stau-Alarm: Nächste Ferienwelle

Und wieder wird es voll auf den Autobahnen und Fernstraßen, denn in weiteren fünf Bundesländern beginnen am Wochenende die Sommerferien, hinzu kommen noch Urlauber aus den Niederlanden und das bedeutet wieder Stau-Alarm in Deutschland.

Both comments and pings are currently closed.