3321: Stau-Alarm zum 1. Mai

Video: #Reiseverkehr #Verkehrsinfo – An diesem langen Wochenende werden viele Autofahrer unterwegs sein, zudem gibt es jetzt viele Baustellen, die sind zwar nötig aber sorgen für Staus auf den Autobahnen und Fernstraßen.

Both comments and pings are currently closed.