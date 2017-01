3176: Stau-Alarm zum Ferienende !

Video: #Reiseverkehr #Verkehrsinfo – Jetzt wird es noch einmal knackig auf allen Autobahnen und Fernstrassen, denn in 9 Bundesländern enden die Schulferien. Los geht es schon am Freitag, hier die Brennpunkte.

