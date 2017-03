3268: Sternstunde: Neues E-Klasse Coupé

Video: #Auto #Mercedes #EKlasse: Es basiert endlich auf der E-Klasse, wirkt dadurch viel wuchtiger und trotzdem sportlich. Es ist sogar 20 cm länger und über 100 Kilo leichter geworden – das neue E-Klasse Coupé von Mercedes.

Both comments and pings are currently closed.