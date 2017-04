3293: SUV-Check: Der neue Volvo XC60

Video: #SUV #Allrad #Volvo – Ab Sommer steht der neue Volvo XC60 beim Händler und der muss in große Fußstapfen denn sein Vorgänger konnte es mit den Premium-Rivalen Audi Q5 oder Porsche Macan aufnehmen

Both comments and pings are currently closed.