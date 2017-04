SUV-Check: „Spock an Brücke“

Video: #SUV #Autotest #Peugeot – Das ist ja mal abgehoben: Beim Peugeot 3008 ist den Designern ein Griff in die Zukunftskiste gelungen. Innen wie auf Captain Kirks Brücke, aussen extravagant, aber was taugt er ?

Both comments and pings are currently closed.