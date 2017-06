3382: SUV-Test: Renault Koleos

Video: #SUV #Allrad #Koleos #Renault – Auch Renault mischt jetzt mit seinem Koleos in der oberen SUV-Mittelklasse mit und kollosal ist er wirklich was die Maße betrifft, aber was bietet der Offroader sonst noch ? (Bild: Renault)

Both comments and pings are currently closed.