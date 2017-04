3295: Test 2017: Schoko-Osterhasen

Video: #Ostern #Test #Schokolade – Bei unseren Nachbarn in Österreich wurden 31 Schoko-Produkte auf Pestizide, ökologische und soziale Qualität getestet. Der Trend geht zum nachhaltigen Osterhasen, aber wer ist durchgefallen ?

Both comments and pings are currently closed.